Chủ tịch Bắc Triều Tiên nhấn mạnh cần tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1 đưa tin Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tiến hành cuộc phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh theo hướng Đông Bắc từ khu vực Yokpo, thủ đô Bình Nhưỡng. Các tên lửa này đã đánh trúng các mục tiêu giả định cách 1.000 km trên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát cuộc phóng thử và bày tỏ sự hài lòng, nhấn mạnh việc không ngừng làm cho đối thủ cảm nhận rõ miền Bắc sẵn sàng triển khai các phương tiện tấn công chiến lược và tính sát thương của chúng chính là một phương thức quan trọng, hiệu quả để thực thi và từng bước nâng cao năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân. Sự cần thiết của những hoạt động này đang được chứng minh qua các cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và những biến động phức tạp trên trường quốc tế. Bình Nhưỡng đã thực hiện được một nhiệm vụ công nghệ quốc phòng quan trọng, cho thấy rõ trạng thái sẵn sàng và độ tin cậy của lực lượng vũ khí hạt nhân miền Bắc.KCNA không nêu cụ thể những biến động quốc tế mà Chủ tịch Kim đề cập đến là gì, nhưng phát biểu trên của lãnh đạo miền Bắc được cho là ám chỉ đến vụ không kích nhắm vào Venezuela và các động thái liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của Mỹ. Thậm chí phát ngôn của lãnh đạo miền Bắc còn được phân tích dường như mang thông điệp rằng khác với Venezuela, Bắc Triều Tiên sở hữu năng lực tấn công đủ để đối đầu với Mỹ.Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên gần đây đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trong việc thực tiễn hóa lực lượng hạt nhân, nhấn mạnh đây là thành quả quý báu của đường lối xây dựng quốc phòng, chính sách coi trọng khoa học kỹ thuật quốc phòng của đảng Lao động miền Bắc, cũng như là kết quả đạt được của tập thể khoa học kỹ thuật xuất sắc của Bình Nhưỡng. Miền Bắc cần tiếp tục cải tiến các phương tiện quân sự, đặc biệt là hệ thống vũ khí tấn công.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết mục tiêu của cuộc phóng thử lần này là đánh giá trạng thái sẵn sàng của hệ thống vũ khí bội siêu thanh, kiểm chứng năng lực thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỹ năng vận hành hỏa lực cho lực lượng tên lửa, cũng như tiến hành đánh giá tác chiến về tính liên tục, hiệu quả và tính lưu động của lực lượng răn đe chiến tranh.KCNA cũng chỉ đề cập đến tên lửa bội siêu thanh mà không công bố chủng loại hay các thông số kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên tầm bắn và quỹ đạo bay, tên lửa này có khả năng là tên lửa bội siêu thanh "Hwasong-11 Ma", được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh (HGV), lắp trên tên lửa KN-23.Liên quan đến vụ phóng này của Bắc Triều Tiên, Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc thuộc Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp khẩn, kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích.