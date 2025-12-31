Thiện cảm của người Trung Quốc đối với Hàn Quốc có sự phục hồi trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 4-7/1, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và an ninh (CISS) thuộc Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc ngày 3/1 đã công bố báo cáo về quan điểm an ninh quốc tế của người dân Trung Quốc năm 2025, được thực hiện hai lần vào tháng 7 và tháng 11 năm ngoái đối với 2.000 công dân trên 18 tuổi của nước này. Trong đó, mức độ thiện cảm của người Trung Quốc đối với Hàn Quốc đạt 2,61 điểm trên thang điểm 5, tăng 0,51 điểm so với 2,1 điểm trong kết quả khảo sát của năm 2024.Trong khảo sát đầu tiên vào năm 2023, mức độ thiện cảm của người dân Trung Quốc đối với Hàn Quốc là 2,6 điểm. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn 2,1 điểm trong năm 2024, trước khi tăng trở lại vào năm ngoái. Sự hồi phục này được cho là đã phản ánh sự cải thiện trong quan hệ song phương.Xét theo quốc gia, người dân Trung Quốc có thiện cảm cao nhất với Nga, với 3,48 điểm. Tuy nhiên, con số này vẫn duy trì xu hướng giảm so với các năm trước đó, từ 3,67 điểm vào năm 2023 giảm xuống 3,66 điểm vào năm 2024. Tiếp đến là Anh (2,92 điểm), Liên minh châu Âu (2,86 điểm), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (2,74 điểm), Hàn Quốc (2,61 điểm) và Mỹ (2,38 điểm).Nhật Bản là nước có mức độ thiện cảm thấp nhất (1,9 điểm) do mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang trở nên căng thẳng khi Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố có khả năng can thiệp vào vấn đề Đài Loan trong trường hợp cấp bách. Nhật Bản cũng là quốc gia có mức thiện cảm thấp nhất trong các cuộc khảo sát của CISS trong ba năm liên tiếp.Mặt khác, người dân Trung Quốc đã có nhìn nhận tích cực hơn về Mỹ so với trước, song vẫn tồn tại sự ác cảm liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Mức độ thiện cảm của Bắc Kinh đối với Washington đã giảm từ 2,19 điểm vào năm 2023 xuống còn 1,85 điểm vào năm 2024, nhưng đã tăng lên 2,38 điểm vào năm 2025. Tuy nhiên, có tới 78,8% người được hỏi cho rằng chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc chủ yếu nhằm kiềm chế sự phát triển và vươn lên của Bắc Kinh.