Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 4/1 công bố tổng kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt 707,9 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm trước. Trong đó, chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu số một của Hàn Quốc, hai năm liên tiếp xác lập kỷ lục (173,4 tỷ USD) nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp hiệu ứng cơ sở.Tuy nhiên, xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc đồng loạt chững lại. Đối với Trung Quốc, mặt dù xuất khẩu chíp bán dẫn có khởi sắc nhưng các mặt hàng như hóa dầu, thiết bị thông tin vô tuyến và máy móc thông thường sụt giảm, khiến tổng kim ngạch giảm 1,7% xuống còn 130,8 tỷ USD.Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 122,9 tỷ USD, giảm 3,8% dù chíp bán dẫn tăng trưởng hai con số. Đó là bởi xuất khẩu các mặt hàng như ô tô, máy móc thông thường và phụ tùng ô tô chịu tác động từ các mức thuế do Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.Theo đó, so với năm 2024, tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm từ 19,5% xuống 18,4%, còn Mỹ giảm từ 18,7% xuống 17,3%. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm kể từ khi chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu ra mắt vào năm 2017, xuất khẩu sang cả Mỹ và Trung Quốc cùng sụt giảm. Điều này được phân tích là do các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chủ động giảm tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung do chính sách thuế cao của chính quyền Trump gây ra.Trên thực tế, trong số 9 thị trường xuất khẩu chính, mặc dù xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc giảm nhưng xuất khẩu sang 6 thị trường khác bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và châu Âu đều tăng trưởng đồng đều. Nhờ đó, Hàn Quốc đã đạt được mốc 700 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2025.Cụ thể, xuất khẩu sang ASEAN năm ngoái đạt 122,5 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước, bám sát thị trường Mỹ. Tỷ trọng xuất khẩu sang ASEAN cũng tăng từ 16,7% lên 17,3%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 70,1 tỷ USD, tăng 3%. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang các thị trường mới nổi như Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Ấn Độ, Trung Đông và Trung-Nam Mỹ đều tăng, cho thấy xu hướng đa dạng hóa xuất khẩu ngày càng rõ nét.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cũng trở nên đa dạng hơn. Xuất khẩu thực phẩm nông, thủy sản đạt 12,4 tỷ USD và mỹ phẩm đạt 11,4 tỷ USD, đều là mức cao nhất từ trước đến nay, được phân tích là nhờ sự lan tỏa toàn cầu của nội dung Hàn Quốc K-contents. Đồng thời, các mặt hàng chủ lực truyền thống như đóng tàu, y sinh, máy tính cũng tăng trưởng so với năm trước.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan nhấn mạnh thành quả xuất khẩu 700 tỷ USD năm ngoái đã thể hiện tiềm năng tăng trưởng và năng lực hồi phục vững chắc của nền kinh tế Hàn Quốc. Trong năm nay, Chính phủ sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các vấn đề thương mại với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác thương mại chủ chốt như Nhật Bản, EU và ASEAN nhằm giảm thiểu rủi ro đối ngoại.