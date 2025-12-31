Lượng khách tham quan cung điện và lăng tẩm Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 5/1 đã công bố số liệu thống kê sơ bộ, trong đó cho biết tổng số khách tham quan trong năm 2025 của 4 cung điện lớn gồm Gyeongbok (Cảnh Phúc), Changdeok (Xương Đức), Changgyeong (Xương Khánh), Deoksu (Đức Thọ), cùng đền thờ Jongmyo (Tông Miếu) và quần thể lăng tẩm triều đại Joseon là 17.805.664 người.Con số này đã tăng 12,8% so với khoảng 15.780.000 người vào năm 2024. Số liệu thực tế có thể còn cao hơn do số liệu sơ bộ chưa bao gồm lượng khách tham quan cung Changdeok và Changgyeong trong hai ngày 30-31/12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên tổng số lượng khách tham quan các cung điện, đền thờ Jongmyo và lăng tẩm vượt ngưỡng 17 triệu người.Lượng khách tham quan những khu vực này trong năm 2021 đã giảm mạnh xuống còn khoảng 6.7 triệu người do đại dịch COVID-19, nhưng sau đó đã duy trì ở mức trên 10 triệu người trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2022. Đặc biệt, Hàn Quốc đã lập kỷ lục mới về lượng khách tham quan tích lũy theo năm trong ba năm gần đây, với hơn 14,3 triệu người vào năm 2023, 15,7 triệu người vào năm 2024 và 17,8 triệu người vào năm 2025.Cung điện được ghé thăm nhiều nhất trong năm ngoái là cung Gyeongbok, với 6.886.650 lượt khách, chiếm 38,7% tổng số lượt tham quan. Tiếp đến là cung Changgyeong với hơn 3,5 triệu người, cung Deoksu 2,2 triệu lượt tham quan và cung Changdeok là 1,6 triệu người. Quần thể lăng tẩm triều đại Joseon trong năm 2025 đã đón 2.783.245 khách tham quan, còn đền thờ Jongmyo ghi nhận 759.064 lượt khách, gần gấp đôi so với 399.672 người vào năm 2024. Ban quản lý cho biết các hoạt động như chương trình đêm biểu diễn Âm nhạc tế lễ Tông Miếu (Jongmyojeryeak) đã góp phần làm tăng số lượng khách tham quan.Ngoài ra, số lượng khách nước ngoài đến tham quan các cung điện và lăng tẩm cũng liên tục gia tăng. Tổng số khách quốc tế trong năm 2025 đạt 4.268.590 người, tăng 34,4% so với năm 2024. Riêng tại cung Gyeongbok, du khách nước ngoài chiếm tới 40,4% tổng số lượt tham quan cung điện này, với 2.783.998 người. Ban quản lý nhận định sự gia tăng mối quan tâm đối với văn hóa cung điện và lăng tẩm Hàn Quốc trên thế giới và việc mở các chương trình trải nghiệm mới đã giúp nâng cao cơ hội tham quan cho du khách quốc tế.Mặt khác, Cục Di sản quốc gia cũng đang xem xét việc tăng phí tham quan các cung điện và lăng tẩm lên mức phù hợp, mức phí hiện tại vốn được giữ nguyên từ năm 2005. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong buổi báo cáo kế hoạch công tác năm 2026 của Cục Di sản vào tháng 12 năm ngoái cũng cho rằng cần tiến hành điều chỉnh mức phí thông qua quá trình thuyết phục người dân.