Hàn Quốc vẫn tiếp tục xu thế suy giảm dân số dù số trẻ đăng ký khai sinh được ghi nhận tăng

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết trong năm ngoái số trẻ được đăng ký khai sinh trong nước là 258.242 trẻ, tăng hơn 15.000 trẻ so với mức 242.334 của năm 2024. Trong khi đó, số người tử vong là 366.149 người, tăng hơn 5.000 người. Do số người tử vong cao hơn số trẻ chào đời 107.907 người, nên dân số Hàn Quốc tiếp tục xu hướng giảm tự nhiên.Theo khu vực, tỉnh Gyeonggi có số trẻ được đăng ký khai sinh nhiều nhất là 77.702 trẻ, sau đó tới thủ đô Seoul với 46.401 trẻ và thành phố Incheon với 16.786 trẻ.Tính đến ngày 31/12 năm ngoái, dân số đăng ký cư trú trong nước đạt 51.117.378 người, giảm khoảng 99.000 người so với năm 2024. Đây là năm thứ 6 liên tiếp dân số Hàn Quốc suy giảm kể từ khi lần đầu tiên ghi nhận xu hướng này vào năm 2020.Xét theo độ tuổi, nhóm ngoài 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 16,89%, tiếp đến là nhóm ngoài 60 tuổi (15,5%). Dân số trẻ em (từ 0-17 tuổi) là 6.644.957 người, giảm 231.373 người so với năm trước đó. Ngược lại, dân số từ 65 tuổi trở lên, sau khi lần đầu cán mốc 10 triệu năm 2024, đã tăng thêm hơn 580.000 người, lên 10.840.822 người vào năm ngoái.Tổng số hộ gia đình là 24.300.087 hộ, nhưng số thành viên trung bình mỗi hộ giảm xuống còn 2,1 người. Hộ một người đạt chiếm 42,27% (10.272.573 hộ) tổng số hộ, tiếp theo là hộ hai người (25,31%), ba người (16,77%) và 4 người trở lên (15,65%). Trong nhóm hộ một người, người từ 70 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất với 21,6%.Kết quả thống kê cụ thể được đăng tải trên trang thống kê dân số đăng ký cư trú của Bộ Hành chính và an toàn (jumin.mois.go.kr) cũng như Cổng dữ liệu công (data.go.kr) và Cổng thống kê quốc gia (kosis.kr).