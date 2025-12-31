Tổng thống Lee Jae Myung thăm cấp Nhà nước Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 4/1 và dự kiến hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 5/1. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày 1/11 năm ngoái bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc.Hiện tại, hai bên đang hình thành sự đồng thuận ở các lĩnh vực dân sinh và hòa bình nhằm mang lại những kết quả mà người dân hai nước có thể trực tiếp cảm nhận được. Dự kiến trong cuộc hội đàm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận toàn diện về tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á, bao gồm cả vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Tổng thống Lee được cho là sẽ kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Trước đó, trong buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại Trung Quốc hôm 4/1, Tổng thống Lee đã nhấn mạnh Bắc Kinh là đối tác hợp tác vô cùng quan trọng trong tiến trình hướng tới hòa bình và thống nhất bán đảo Hàn Quốc.Có thể lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi về vấn đề các kết cấu của Trung Quốc trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, dỡ bỏ lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tại Trung Quốc. Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cũng cho biết hai nước sẽ tiến hành thảo luận sâu về những biện pháp thực chất nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh và hòa bình mà hai bên đang cùng đối mặt.Chính phủ hai nước cũng sẽ tổ chức lễ ký kết hơn 10 biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và khí hậu. Bên cạnh đó, trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương sẽ diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn-Trung. Tổng thống Lee sẽ trực tiếp tham dự sự kiện này nhằm thúc đẩy giao lưu giữa doanh nghiệp tư nhân hai nước.