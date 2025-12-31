Seoul lên phương án đưa công dân hồi hương trước tình hình ở Caracas

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tối ngày 3/1 đã nhóm họp khẩn để kiểm tra và thảo luận về tình trạng công dân Hàn Quốc tại Venezuela và phương án đưa công dân về nước sau chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành tại nước sở tại. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình trước khi quyết định có tiến hành hồi hương công dân hay không.Theo thông tin ban đầu, có khoảng hơn 70 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Venezuela, trong đó hơn 50 người ở thủ đô Caracas, khu vực vừa bị tấn công trong cuối tuần qua. Bộ ngoại giao cho biết cơ quan này sau đó đã triển khai ngay lập tức tổ công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài và chưa ghi nhận trường hợp công dân Hàn nào bị thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại.Trước đó, khi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gia tăng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Venezuela đã hướng dẫn điểm sơ tán tạm thời cho công dân từ khoảng một tháng trước, chuẩn bị lương thực khẩn cấp và các vật dụng cần thiết.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau khi nhận báo cáo về tình hình Venezuela đã chỉ thị tăng cường bảo vệ công dân Hàn Quốc tại nước sở tại, yêu cầu cơ quan liên quan lập kế hoạch hồi hương chi tiết và bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay khi cần thiết.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/1 đã đưa ra tuyên bố dưới danh nghĩa của người phát ngôn, cho biết đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela và bày tỏ tôn trọng ý kiến của người dân nước này, hy vọng nền dân chủ sẽ được khôi phục và tình hình sớm ổn định thông qua đối thoại. Cơ quan này cũng kêu gọi các bên nỗ lực tối đa nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.Vào ngày 3/1 (theo giờ địa phương), Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự không kích Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, đồng thời tuyên bố sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi có một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, thận trọng.