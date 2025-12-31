Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sáng ngày 5/1 đã đăng bài trên mạng xã hội, kết thúc lịch trình đầu tiên của chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc (4/1) là cuộc gặp với cộng đồng người Hàn tại Trung Quốc tại một khách sạn ở Bắc Kinh.Trong bài đăng, ông cho biết sau giai đoạn "khoảng trống ngoại giao", Hàn Quốc đã nỗ lực bình thường hóa ngoại giao và đạt nhiều thành quả có ý nghĩa. Trong đó, thành quả lớn nhất là việc khôi phục toàn diện quan hệ Hàn-Trung, vốn bị chững lại trong thời gian dài.Tổng thống Lee cũng chia sẻ ông nhớ lại chuyến thăm Bắc Kinh khi còn là Thị trưởng Seongnam (tỉnh Gyeonggi) và nay trở lại đây với tư cách Tổng thống để gặp gỡ kiều bào Hàn Quốc tại Trung Quốc khiến ông có nhiều cảm xúc đặc biệt.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ ở cấp quốc gia để kiều bào ở nước ngoài cảm nhận rõ sự gắn kết với quê hương, cũng như sửa chữa và cải thiện chế độ nhằm bảo đảm kiều bào có thể thực hiện đầy đủ quyền công dân, đặc biệt là quyền bầu cử.Bên cạnh đó, ông Lee cũng bày tỏ sự tôn trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng người Hàn Quốc tại Trung Quốc, những người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn đoàn kết để hỗ trợ lẫn nhau và trở thành cây cầu vững chắc kết nối hai nước Hàn-Trung.