Bắc Triều Tiên chỉ trích hành động của Mỹ tại Venezuela

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/1 đưa tin Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích việc Mỹ triển khai chiến dịch quân sự để bắt giữ và áp giải Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đây là "một ví dụ nữa cho thấy rõ bản chất côn đồ và dã man của Mỹ" mà cộng đồng quốc tế đã nhiều lần chứng kiến.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nhấn mạnh hành vi bá quyền của Mỹ tại Venezuela là hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất, cáo buộc Washington vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vốn đặt mục tiêu cơ bản là tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ và bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.Bình Nhưỡng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình tại Venezuela, đánh giá vụ việc đã gây ra hậu quả tàn khốc đối với việc đảm bảo bản sắc của cấu trúc quan hệ khu vực cũng như quốc tế, đồng thời kêu gọi phản đối và lên án việc Mỹ "thường xuyên vi phạm chủ quyền" các quốc gia khác.Bắc Triều Tiên và Venezuela đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1974 và duy trì mối quan hệ gắn bó trong thời gian dài trên mặt trận chống Mỹ. Một số nhận định cho rằng việc Venezuela gần như không thể kháng cự trước chiến dịch quân sự của Mỹ có thể khiến Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un càng gia tăng "ám ảnh" đối với năng lực hạt nhân.