Nhà đầu tư nước ngoài nắm gần 33% cổ phiếu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo công bố ngày 4/1 của Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), từ tháng 12 /2025, hoạt động mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại, đẩy tỷ trọng nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài so với tổng vốn hóa thị trường lên đến 32,9%, mức cao nhất trong 5 năm 8 tháng kể từ sau tháng 4/2020.Báo cáo cũng nêu rằng trong tháng 12 năm ngoái, giá trị mua ròng của khối ngoại ở nhóm điện-điện tử lên tới 4.500 tỷ won (tương đương 3,11 tỷ USD), cao hơn tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên toàn thị trường (3.500 tỷ won, khoảng 2,42 tỷ USD). Trong nhóm này, SK Hynix chiếm 2.200 tỷ won (khoảng 1,52 tỷ USD), còn Điện tử Samsung chiếm 1.400 tỷ won (khoảng 969 triệu USD). Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SK Hynix tăng từ 53,2% (cuối tháng 11) lên 53,8% (cuối tháng 12). Tỷ lệ này tại Điện tử Samsung cũng nhích từ 52,2% lên 52,3%.Trong cùng thời gian trên, nhà đầu tư nước ngoài còn ghi nhận khoản mua ròng 8.800 tỷ won (khoảng 6,09 tỷ USD) không chỉ trên thị trường trái phiếu mà còn cả cổ phiếu. Giá trị trái phiếu do khối ngoại nắm giữ chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và trung hạn, tăng từ 329.500 tỷ won (khoảng 227,36 tỷ USD) vào cuối tháng 11, lên 339.300 tỷ won (khoảng 234,12 tỷ USD) vào cuối tháng 12.Tính theo lũy kế cả năm, khối ngoại bán ròng 6.700 tỷ won (khoảng 4,64 tỷ USD) trên thị trường cổ phiếu, trong khi mua ròng 64.400 tỷ won (khoảng 44,6 tỷ USD) trên thị trường trái phiếu.Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc cho rằng việc nhà đầu tư nước ngoài tăng mua cổ phiếu và trái phiếu trong tháng 12 vừa qua xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm tình hình khởi sắc của thị trường chíp nhớ, mức định giá tương đối thấp của nhóm ngành này, sự kỳ vọng vào chính sách nâng cao giá trị doanh nghiệp và các yếu tố tạo động lực cho hoạt động giao dịch do giá trị đồng đô-la Mỹ có khả năng giảm.