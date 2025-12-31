Tòa án phúc thẩm Hàn Quốc tăng mức bồi thường cho thí sinh trong sự cố chuông báo hết giờ thi vang sớm

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul đã ra phán quyết tăng mức bồi thường cho mỗi thí sinh trong vụ kiện do 42 thí sinh đâm đơn kiện liên quan đến sự cố chuông báo hết giờ thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Kyungdong (quận Seongbuk, Seoul) vang lên sớm một phút trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2024 của Hàn Quốc. Theo đó, Nhà nước phải trả thêm 2 triệu won (khoảng 1.380 USD theo tỷ giá hiện nay) cho mỗi thí sinh so với phán quyết sơ thẩm.Trước đó, vào tháng 3/2024, tòa sơ thẩm công nhận mức bồi thường từ 1 triệu won (khoảng 690 USD) đến tối đa 3 triệu won (khoảng 2.070 USD) cho mỗi thí sinh. Sau phán quyết của phiên tòa phúc thẩm, mức bồi thường được nâng từ 3 triệu won đến 5 triệu won (khoảng 3.460 USD) mỗi người.Hội đồng xét xử nhận thấy tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học và độ tuổi của các nguyên đơn khi đó, hành vi sai phạm trong vụ việc này đã gây ra sự xáo trộn và hoang mang đáng kể cho các thí sinh.Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng việc chỉ dựa trên các chứng cứ đã nộp thì khó có thể xác định đã phát sinh thiệt hại cụ thể bổ sung, chẳng hạn như không đỗ vào trường đại học mong muốn dẫn đến phải thi lại.Sự cố xảy ra ngày 16/11/2023 trong giờ thi môn Ngữ văn (ca một) tại trường trung học phổ thông Kyungdong khi chuông báo hết giờ vang lên sớm hơn một phút. Trường sử dụng hệ thống đánh chuông thủ công và giám thị phụ trách đã nhầm thời gian. Sau ca thi thứ hai, nhà trường đã phát lại đề Ngữ văn và cho thí sinh thêm một phút 30 giây để chuyển đáp án sang phiếu trả lời.