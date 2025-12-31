Hàn Quốc bắt đầu thảo luận về nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y năm học 2027

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi cho biết sẽ tổ chức cuộc họp lần hai của Ủy ban thẩm định chính sách y tế vào ngày 6/1, thảo luận về báo cáo của Ủy ban ước tính cung cầu nhân lực bác sĩ, đã được công bố vào cuối tháng 12 năm ngoái.Trước đó, Ủy ban ước tính cung cầu nhân lực bác sĩ đã đưa ra báo cáo ước tính Hàn Quốc sẽ thiếu khoảng 1.535-4.923 bác sĩ cho tới năm 2035 và 5.704-11.136 bác sĩ cho tới năm 2040. Kết quả này được dựa trên số lượt khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú của người dân.Ngoài số liệu dự báo cung cầu nhân lực bác sĩ trong trung và dài hạn, báo cáo cũng bao gồm ý kiến của các ủy viên thuộc ủy ban, được đánh giá là có giá trị tham khảo trong quá trình quyết định chỉ tiêu tuyển sinh trường y.Dựa trên kết quả này, trong tháng 1, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ tổ chức cuộc họp hàng tuần của Ủy ban thẩm định chính sách y tế để thảo luận về quy mô tăng chỉ tiêu để đưa ra kết luận trước Tết Nguyên đán 2026.Ủy ban thẩm định này được thành lập nhằm thẩm định về các chính sách quan trọng như kế hoạch phát triển y tế, do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi làm Chủ tịch, với tổng cộng 25 thành viên gồm Thứ trưởng các Bộ hữu quan, đại diện các bên cung-cầu và chuyên gia.Thông thường, Ủy ban sẽ chỉ được triệu tập khi có nội dung cần thảo luận. Việc Ủy ban họp hàng tuần trong tháng 1 được đánh giá là khá hiếm thấy. Điều này được phân tích là bởi Ủy ban cần họp tập trung với tần suất cao, để có thể ấn định quy mô nâng chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho 40 đại học Y trên cả nước, cũng như sửa đổi quy chế các trường cho phù hợp trong tháng 4.Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng việc Bộ Y tế và phúc lợi đẩy nhanh quá trình thẩm định như vậy sẽ có thể ảnh hưởng tới mức độ thảo luận sâu về quy mô nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường Y.