Photo : YONHAP News

Bộ phim hoạt hình đình đám trên nền tảng Netflix "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) của nữ đạo diễn gốc Hàn Maggie Kang đã giành cú đúp tại Giải thưởng Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh (Critics' Choice Awards) 2026.Tại lễ trao giải diễn ra vào ngày 4/1 (giờ địa phương) tại thành phố Santa Monica, bang California (Mỹ), bộ phim hoạt hình của Netflix đã vượt qua các tác phẩm cạnh tranh như "Phi vụ động trời 2", "Elio Cậu bé đến từ Trái Đất", "In Your Dreams" và "Arco" để giành giải "Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất". Ngoài ra, bộ phim còn giành thêm giải "Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất" với ca khúc nhạc phim "Golden".Đáng chú ý, việc bộ phim vượt qua các tác phẩm nặng ký đến từ những "ông lớn" hoạt hình như Disney và Pixar được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra khả năng tranh giải tại lễ trao giải danh giá nhất là Giải Oscar.Bên cạnh đó, loạt phim cũng thuộc nền tảng Netflix là "Trò chơi con mực" (Squid Game) cũng tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ ba được vinh danh tại Giải thưởng Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh năm nay. Phim đã vượt qua các đối thủ như "Acapulco" và "Last Samurai Standing" để giành giải "Sê-ri phim nước ngoài xuất sắc nhất" ở hạng mục truyền hình.Trước đó, "Trò chơi con mực" mùa một đã làm nên lịch sử tại giải thưởng này năm 2022 khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải "Sê-ri phim nước ngoài xuất sắc nhất", đồng thời nam diễn viên chính Lee Jung-jae cũng trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở hạng mục phim truyền hình. Tại lễ trao giải năm ngoái,"Trò chơi con mực" mùa hai cũng tiếp tục giành giải "Sê-ri phim nước ngoài xuất sắc nhất".Giải thưởng Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh được tổ chức từ năm 1996, là lễ trao giải tổng hợp phim và truyền hình được tổ chức bởi Hiệp hội lựa chọn của các nhà phê bình (The Critics Choice Association-CCA), tổ chức phê bình văn hóa đại chúng lớn nhất ở Mỹ và Canada. Đây được coi là một trong những lễ trao giải văn hóa đại chúng hàng đầu của Mỹ, bên cạnh Giải Oscar và Giải Emmy.