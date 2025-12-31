Photo : YONHAP News

​Công ty quản lý Artist Company thông báo huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung-ki đã qua đời vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/1, hưởng thọ 74 tuổi. Tang lễ sẽ do Quỹ văn hóa nghệ thuật Shin Young-kyun và Hiệp hội Diễn viên điện ảnh Hàn Quốc chủ trì tổ chức.Nam diễn viên Ahn Sung-ki được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngừng tim vào ngày 30/12 năm ngoái và đã được điều trị, nhưng không qua khỏi. Ông Ahn được chẩn đoán mắc ung thư máu vào năm 2019, từng tập trung điều trị và được kết luận đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, sau đó ông đã phải tiếp tục quá trình chiến đấu với bệnh tật do bệnh tái phát.Sự nghiệp điện ảnh của ông Ahn bắt đầu với vai diễn nhí khi mới lên 5 tuổi trong bộ phim "Chuyến tàu hoàng hôn" (Twilight Train,1957) của đạo diễn Kim Ki-young.Năm 1959, ông đạt giải "Diễn xuất đặc biệt dành cho thiếu niên" tại Liên hoan phim San Francisco (Mỹ) với bộ phim "Sự phản kháng tuổi thiếu niên" (Defiance of a Teenager). Đây là lần đầu tiên một diễn viên Hàn Quốc đoạt giải tại một liên hoan phim quốc tế.Vai diễn gây dựng tên tuổi cho ông lúc trưởng thành là vai Deok-bae trong phim "Một ngày lộng gió" (A Fine, Windy Day, 1980), đã mang lại giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc" Giải thưởng điện ảnh Daejong. Trong tổng cộng hơn 60 năm sự nghiệp, ông đã tham gia hơn 140 bộ phim, được công chúng tôn vinh là "diễn viên quốc dân". Ngay cả trong thời gian điều trị bệnh, ông vẫn tiếp tục tham gia các tác phẩm như "Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy" (Hansan: Rising Dragon, 2022) hay "Đại hải chiến Noryang - Biển chết (Noryang: The Sea of Death, 2023)Ông Ahn đã giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại cả ba giải thưởng điện ảnh lớn của Hàn Quốc là Cheongryong (Rồng Xanh), Baeksang và Daejong. Tổng số giải thưởng ông nhận được tại các lễ trao giải này lên tới hàng chục giải. Năm 2013, ông được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương văn hóa Eungwan (Ngân quán), huân chương danh giá hạng 4 trong 5 cấp bậc Huân chương văn hóa, vì những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa đại chúng.Lễ đưa tang cố diễn viên sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng ngày 9/1, nơi an táng là tại huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.