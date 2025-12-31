Chỉ số KOSPI vượt mốc 4.400 điểm phiên ngày 5/1

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1 ở mức 4.457,52 điểm, tăng 147,89 điểm (3,43%) so với phiên thứ Sáu tuần trước, vượt mốc 4.400 điểm, xác lập kỷ lục mới.Chỉ số này mở cửa ở mức 4.385 điểm, tăng hơn 1,7% so với phiên thứ Sáu tuần trước, sau đó tiếp tục nới rộng đà tăng và vượt mốc 4.400 điểm trong phiên.Việc chỉ số KOSPI hai phiên liên tiếp tăng hơn 100 điểm trong những ngày đầu năm mới 2026 bất chấp diễn biến tình hình Venezuela cuối tuần vừa qua là kết quả của dòng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan, tập trung vào ngành chíp bán dẫn, trụ cột của thị trường chứng khoán Hàn Quốc, cùng các lĩnh vực như điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 957,5 điểm, tăng 11,93 điểm (1,26%), lần đầu tiên vượt mốc 950 điểm kể từ sau tháng 8/2023.Còn tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD khép phiên ở mức 1.443,8 won đổi 1 USD, tăng 2 won.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 5/1 đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình kinh tế khẩn cấp. Quan chức các Bộ ngành hữu quan đã tiến hành rà soát tác động từ vụ Mỹ tấn công Venezuela và vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tới nền kinh tế Hàn Quốc, đánh giá ảnh hưởng tới nền kinh tế Hàn Quốc là không đáng kể.Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài chính và kinh tế Kang Ki-ryong chủ trì, với sự tham gia của các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp và thương mại, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương (BOK), Trung tâm tài chính quốc tế (KCIF). Các ban ngành hữu quan khẳng định sẽ phối hợp và giám sát chặt chẽ tình hình thị trường tài chính trong và ngoài nước cũng như nền kinh tế thực để có biện pháp đối phó kịp thời.