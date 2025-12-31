Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm khôi phục toàn diện quan hệ Hàn-Trung trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tối ngày 5/1 đã hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai lãnh đạo sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju ngày 1/11 năm ngoái.Phát biểu mở đầu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Lee nhấn mạnh cuộc gặp cùng ngày là hoạt động ngoại giao thượng đỉnh đầu tiên của cả ông và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm mới 2026. Ông tin tưởng cuộc gặp này sẽ trở thành cơ hội quan trọng, biến năm 2026 trở thành năm khởi đầu, đánh dấu sự khôi phục toàn diện quan hệ Hàn-Trung.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương cho tới nay, Seoul và Bắc Kinh đã phát triển được mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không thể tách rời. Giờ đây, ông mong muốn cùng lãnh đạo Trung Quốc mở ra một giai đoạn phát triển quan hệ mới, phù hợp với sự thay đổi của dòng chảy thời đại. Đặc biệt, hai bên sẽ cùng tiếp tục hợp tác bình đẳng trong các lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân, tăng cường nỗ lực giải quyết các vấn đề dân sinh. Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh sẽ cùng với Trung Quốc tìm kiếm giải pháp khả thi vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đóng góp cho hòa bình, nền tảng căn bản của sự thịnh vượng và tăng trưởng.Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phải cùng Hàn Quốc bảo vệ vững chắc phương hướng hợp tác hữu nghị. Hai nước cần đảm bảo để quan hệ đối tác hợp tác song phương phát triển theo quỹ đạo lành mạnh.Theo ông Tập Cận Bình, trong bối cảnh thế giới đang ngày càng thay đổi nhanh chóng và phức tạp, trách nhiệm của Hàn Quốc và Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình khu vực và thúc đẩy phát triển toàn cầu đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Do đó, hai nước vừa phải nâng cao phúc lợi cho người dân, vừa phải đóng góp năng lượng tích cực vì sự phát triển của hòa bình khu vực và thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh cả hai bên phải đứng về phía đúng đắn của lịch sử, lựa chọn chiến lược một cách chính xác và đúng đắn.Chủ tịch Trung Quốc đánh giá việc hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau trong vòng chưa đầy hai tháng đã thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ Hàn-Trung. Ông bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Hàn Quốc, hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Tổng thống Lee Jae Myung trong năm mới.