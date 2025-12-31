Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tháng 12/2025 giảm sau 7 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/1 công bố tính đến cuối tháng 12/2025, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 428,05 tỷ USD, giảm 2,6 tỷ USD so với một tháng trước, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau 7 tháng.Xét theo loại tài sản trong dự trữ ngoại hối, các chứng khoán có giá như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp của Hàn Quốc giảm 8,22 USD so với tháng 11, từ đó làm giảm tổng dự trữ ngoại hối. BOK cho biết nguyên nhân một phần là do các biện pháp nhằm giảm biến động trên thị trường ngoại hối của Chính phủ.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tháng 12 năm ngoái đã gia hạn một năm giao dịch hoán đổi tiền tệ với Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS), và đã thực hiện đổi đồng USD lấy đồng won từ NPS. Tuy nhiên, BOK không công bố cụ thể quy mô dự trữ ngoại hối đã sử dụng cho các biện pháp giảm biến động như giao dịch hoán đổi ngoại tệ.Tính đến cuối tháng 11/2025, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới.