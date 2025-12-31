Lãnh đạo Hàn-Trung thắt chặt thêm mối quan hệ tin cậy

Photo : YONHAP News

Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh dài 90 phút, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước kéo dài hai tiếng, củng cố mối quan hệ tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết tiệc do phía Trung Quốc tổ chức từ 6 giờ 40 phút tới 8 giờ 40 phút tối ngày 5/1 tại tầng ba Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.Theo ông Wi, bữa tiệc được diễn ra trong bầu không khí thân mật, với sự tham dự của hơn 100 quan chức hai nước. Hai bên đã tiếp nối những trao đổi còn dang dở từ cuộc gặp thượng đỉnh tại Gyeongju, Hàn Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.Trong bữa tiệc tối, Đội quân nhạc của Trung Quốc đã trình diễn tổng cộng 12 bản nhạc, gồm 6 ca khúc của Hàn Quốc và 6 ca khúc của Trung Quốc.Sau bữa tiệc, Tổng thống Lee còn đăng tải bức ảnh "selfie" với Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện lên mạng xã hội, ca ngợi độ nét của bức ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Xiaomi mà Chủ tịch Trung Quốc đã tặng ông trong lần gặp ở Gyeongju, gọi đây là "tấm ảnh để đời".Ông Lee nhấn mạnh càng gần gũi và gặp gỡ, quan hệ Hàn-Trung lại càng được tháo gỡ; khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thường xuyên và hợp tác hơn nữa với Bắc Kinh trong thời gian tới.Chánh Văn phòng Wi đánh giá nối tiếp cuộc gặp tại Gyeongju, mối quan hệ cá nhân và sự thấu hiểu giữa hai nhà lãnh đạo đã được nâng thêm một nấc nữa, đây chính là một thành quả quan trọng.