Photo : KBS News

Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 6/1 đăng tải một bài xã luận, trong đó đánh giá quan hệ Hàn-Trung đang đứng trước một khởi đầu mới hướng tới hợp tác thực chất sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 5/1.Tờ báo phân tích trong bối cảnh xu hướng hồi phục kinh tế toàn cầu đang chững lại, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng, việc cải thiện quan hệ Hàn-Trung một cách ổn định là điều phù hợp với nhu cầu phát triển của cả hai nước, cũng như đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.Thời báo Hoàn cầu đánh giá điểm nổi bật nhất trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Lee là sự tháp tùng của một phái đoàn kinh tế quy mô lớn. Theo tờ báo, việc giới doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt coi trọng chuyến thăm Trung Quốc cho thấy rõ rằng quan hệ Hàn-Trung phát triển theo một quỹ đạo lành mạnh là lựa chọn mang tính lý trí, thực tế và tất yếu của cả hai nước.Tờ báo cũng chỉ ra rằng thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi nhanh chóng chưa từng có trong suốt 100 năm qua, tình hình quốc tế đang ngày càng phức tạp. Ở một số quốc gia trong khu vực, những tàn dư từ lịch sử đang trỗi dậy, hòa bình và cục diện phát triển khu vực đang phải đối mặt với các thách thức mới. Hai nước Hàn-Trung có trách nhiệm cũng như năng lực bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực Đông Bắc Á.Bài xã luận nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc từng cùng nhau chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Ký ức về lịch sử chung này giúp hai bên hình thành sự đồng thuận một cách tự nhiên trước những vấn đề trọng đại, như bảo vệ trật tự quốc tế và công lý lịch sử sau Thế chiến II.Trong vòng hơn 30 năm qua kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị luôn đóng vai trò là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ Hàn-Trung. Việc cùng nhau phát triển cũng chính là điểm đồng thuận lớn nhất giữa hai nước. Do đó, nếu hai bên tiếp tục tôn trọng các vấn đề quan tâm của nhau, tập trung vào nghị sự phát triển chung theo định hướng hợp tác hữu nghị thì sẽ có thể tích lũy thêm niềm tin song phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng và phát triển của thế giới.