Hàn Quốc chọn 6 nhà thầu ưu tiên tham gia dự án đô thị mới tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Photo : KBS News

Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) ngày 4/1 cho biết đã lựa chọn 6 nhà thầu ưu tiên đàm phán tham gia đầu tư vào dự án Khu đô thị Đông Nam tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.Tổng công ty phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị ở nước ngoài của Hàn Quốc (KIND) đã được lựa chọn làm nhà thầu ở khu vực công. Còn ở khu vực tư nhân gồm các công ty như công ty phát triển và xây dựng Omega, công ty quản lý đầu tư toàn cầu J-R AMC, công ty xây dựng Jeil, POSCO E&C và Hyundai E&C.LH đã thúc đẩy việc thu hút nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị Đông Nam tại tỉnh Bắc Ninh, với quy mô khoảng 810.000㎡, tương đương với khu Pangyo (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), cách thủ đô Hà Nội khoảng 18 km.Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã chọn dự án này là dự án đầu tiên trong "Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị", chương trình tiến hành các dự án hợp tác giữa khu vực công và tư dựa trên hợp tác liên Chính phủ từ năm 2024. Khu đô thị Đông Nam được định hướng trở thành một đô thị tự chủ, kết hợp hài hòa giữa hệ thống nhà ở, thương mại, văn phòng, văn hóa và hạ tầng công cộng, dựa trên mô hình phát triển thành công của các khu đô thị mới tại Hàn Quốc.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong buổi hội đàm thượng đỉnh với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm ngoái cũng nhấn mạnh dự án này sẽ trở thành trường hợp xuất khẩu đầu tiên của mô hình đô thị mới Hàn Quốc.LH cho biết dự án sẽ chính thức khởi động thông qua việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thành lập pháp chi nhánh tại địa phương sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt.