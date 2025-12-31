Bộ trưởng Địa chính Hàn Quốc cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề visa tại Mỹ cho doanh nghiệp xây dựng

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo với phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Washington ngày 5/1 (giờ địa phương), Bộ trưởng Địa chính và giao thông Hàn Quốc Kim Yun-duk cho biết các doanh nghiệp xây dựng trong nước đang trúng thầu nhiều dự án xây dựng tại Mỹ, các hoạt động này giờ đây đang được mở rộng và phát triển hơn. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề visa nhân lực chuyên môn cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ.Ông Kim bắt đầu thăm Mỹ từ ngày 3/1 với tư cách là Trưởng Nhóm công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trúng thầu dự án hạ tầng tại Mỹ. Một ngày trước, Bộ trưởng đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, lắng nghe các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp.Ông Kim cho rằng cần có một hệ thống để Chính phủ có thể hỗ trợ và phối hợp với doanh nghiệp một cách cụ thể. Bộ Địa chính và giao thông sẽ có nhiều việc cần làm thông qua hợp tác với các Bộ ngành liên quan. Về vấn đề thị thực mà nhiều doanh nghiệp nêu ra, Bộ trưởng Kim khẳng định sẽ không chỉ dựa vào Bộ Ngoại giao mà tích cực trao đổi và chuẩn bị kỹ lưỡng để hỗ trợ giải quyết vấn đề này cho doanh nghiệp.Bộ trưởng Kim cho biết sẽ thành lập cơ chế tham vấn định kỳ với sự tham gia của Bộ Địa chính, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ và đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ, nhằm xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng.Cùng ngày, Bộ trưởng Kim dự kiến có cuộc gặp kín với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ James Danly để thảo luận về việc mở rộng hợp tác hạ tầng và tăng cường hợp tác tài chính, chính sách. Sau đó, Bộ trưởng sẽ di chuyển tới Las Vegas để tham quan Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2026, rồi thăm công ty xe tự hành Waymo tại bang California trước khi trở về nước.