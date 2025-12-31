Việt Nam ban hành lệnh cấm thuốc lá điện tử do lo ngại sức khỏe của giới trẻ

Photo : YONHAP News

Việt Nam, một trong những điểm đến phổ biến đối với du khách Hàn Quốc, đã chính thức cấm sử dụng thuốc lá điện tử. Trang tin điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 2/1 đưa tin cho biết Chính phủ Việt Nam đã cấm sử dụng thuốc lá điện tử, luật này có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.Theo luật quy định tại nước sở tại, những người sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng hoặc dạng thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng (114-190 USD). Ngoài ra, những người cho phép sử dụng thuốc lá điện tử trong cơ sở do bản thân sở hữu hoặc quản lý cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng (190-380 USD).Quốc hội Việt Nam vào tháng 11/2025 đã thông qua dự thảo luật cấm sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận hành và sử dụng thuốc lá điện tử. Bộ Y tế Việt Nam cho biết lý do ban hành lệnh cấm là do ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá điện tử đến sức khỏe.Việc Việt Nam đưa ra biện pháp này xuất phát từ thực tế tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, tỷ lệ người trên 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 0,2% vào năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020. Trong nhóm tuổi từ 13-17 tuổi, con số này đã tăng vọt từ 2,6% vào năm 2019 lên 8,1% vào năm 2023.Việt Nam trong năm 2023 đã ghi nhận 1.224 người phải nhập viện do các vấn đề về sức khỏe và nghiện liên quan đến thuốc lá điện tử, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. VnExpress cũng cho biết Việt Nam là nước thứ 6 trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ban hành lệnh cấm sử dụng thuốc lá điện tử.