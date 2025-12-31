Các nội dung nhất trí quan trọng giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận về việc duy trì các cuộc gặp thường niên, tương xứng với sự khôi phục toàn diện quan hệ song phương.Tại buổi họp báo về kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung ở Bắc Kinh ngày 5/1, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết thông qua cuộc hội đàm lần này, hai bên một lần nữa tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Trung là tài sản ngại giao quan trọng.Lãnh đạo hai nước nhất trí khôi phục các kênh đối thoại chiến lược ở các lĩnh vực đa dạng, bao gồm ngoại giao, an ninh, củng cố vững chắc lòng tin chính trị song phương. Dựa trên nền tảng đó, hai nước sẽ mở rộng trao đổi và giao lưu giữa cơ quan quốc phòng, tăng cường lòng tin lẫn nhau và tìm kiếm phương án đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc năm ngoái và 100 năm trụ sở Chính phủ lâm thời Hàn Quốc tại Thượng Hải vào năm nay, hai bên nhất trí tăng cường bảo tồn di tích lịch sử liên quan tới phong trào độc lập của Hàn Quốc tại Trung Quốc, củng cố nền tảng lịch sử cho tình cảm hữu nghị giữa người dân hai bên. Cùng với đó, hai nước đồng tình cần tiếp tục nỗ lực đối phó với tâm lý bài Hàn, bài Trung; xúc tiến giao lưu ở các lĩnh vực như thanh niên, truyền thông, địa phương, học thuật, thu hẹp khoảng cách tình cảm giữa người dân hai nước.Bên cạnh đó, hai lãnh đạo cũng nhất trí xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu hợp tác Hàn-Trung nhằm giúp người dân và doanh nghiệp hai nước có thể cảm nhận rõ ràng những thành quả của việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương. Để thực hiện điều này, hai bên sẽ nỗ lực đạt được tiến triển có ý nghĩa trong đàm phán về dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung trong năm nay, đồng thời tăng cường hợp tác thị trường dịch vụ.Ông Wi cho biết Tổng thống Lee và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định rằng hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc là lợi ích chung của cả Seoul và Bắc Kinh; đồng thời xác nhận quyết tâm của Trung Quốc trong việc đóng vai trò mang tính xây dựng. Hai nước cũng nhất trí về sự cần thiết phải nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhằm giảm nhẹ căng thẳng và thiết lập hòa bình.Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng chia sẻ nhận thức chung về việc xây dựng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc thành một vùng biển hòa bình và thịnh vượng chung; nhất trí tiến hành tham vấn một cách xây dựng trong thời gian tới. Trong bối cảnh ranh giới trên vùng biển Tây giữa hai nước hiện chưa được xác định rõ, điều quan trọng là hai bên cần kiềm chế, hành động có trách nhiệm, đi đến nhất trí nỗ lực tổ chức cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng liên quan về vấn đề biển Tây trong năm nay. Ngoài ra, hai bên sẽ tuyên truyền hướng dẫn ngư dân, tăng cường giám sát, tiếp tục trao đổi để giải quyết vấn đề đánh cá trái phép trong khu vực này.Về việc khôi phục giao lưu nội dung văn hóa giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, Chánh Văn phòng Wi cho biết hai nước đạt được đồng thuận về việc mở rộng dần dần theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những lĩnh vực mà cả hai đều có thể chấp nhận, đồng thời thúc đẩy thảo luận chi tiết. Trước mắt, Seoul và Bắc Kinh nhất trí triển khai giao lưu trong các lĩnh vực như cờ vây và bóng đá. Với các lĩnh vực khác như phim truyền hình và điện ảnh, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến triển thông qua các cuộc trao đổi giữa các cơ quan chuyên trách giữa hai nước.