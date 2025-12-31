Truyền thông Nhật Bản phân tích Trung Quốc có ý đồ chia rẽ ba nước Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh mâu thuẫn Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục kéo dài, các hãng truyền thông Nhật Bản ngày 6/1 đã đưa tin đậm nét về kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra một ngày trước tại Bắc Kinh.Báo Yomiuri của nước này đặc biệt chú ý tới phát biểu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc hội đàm, đó là phải đứng về phía đứng đắn của lịch sử, đồng thời nhắc lại rằng hai nước đã giành chiến thắng trước chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản cách đây hơn 80 năm. Tờ báo phân tích rằng có thể các nội dung này nhắm tới Nhật Bản, yêu cầu Hàn Quốc đứng về phía Trung Quốc.Tờ báo đánh giá việc Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Lee thăm cấp Nhà nước Trung Quốc chỉ hai tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Gyeongju đầu tháng 11 năm ngoái là điều hiếm thấy. Dường như Trung Quốc đã đẩy nhanh lịch trình cho chuyến thăm của lãnh đạo Hàn Quốc sau khi thông tin về kế hoạch thăm Tokyo của ông Lee vào trung tuần tháng 1 được công bố, xuất phát từ sự cảnh giác trước việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác, ý đồ tạo ra sự chia rẽ giữa ba nước.Trong khi đó, báo Mainichi cũng phân tích xét tới lịch trình chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4 năm nay và mâu thuẫn Nhật-Trung hiện nay, Bắc Kinh có vẻ như đang muốn làm suy yếu hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, kéo Hàn Quốc đứng về phía mình trong vấn đề Đài Loan.Báo Nihon Keizai thì đánh giá rằng trước yêu cầu của phía Trung Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung đã duy trì lập trường trung lập, đồng thời vẫn thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế với Bắc Kinh khi nhấn mạnh về "đường lối ngoại giao thực dụng", duy trì thế cân bằng và xây dựng quan hệ tốt đẹp với các nước.Tuy nhiên, tờ báo lưu ý rằng dư luận Hàn Quốc không hẳn phản ứng tích cực với sự cải thiện quan hệ Hàn-Trung, trong khi vấn đề về các kết cấu của Trung Quốc trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc vẫn là một bài toán chưa được giải quyết giữa hai bên.