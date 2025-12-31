Hàn Quốc và Campuchia tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực thuế

Photo : YONHAP News

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết Giám đốc Cơ quan Lim Kwang-hyun một ngày trước đã có cuộc họp lần thứ 4 với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Campuchia Kong Vibol tại Seoul. Tại đây, ông Lim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin tích cực giữa cơ quan thuế của hai nước để ứng phó hiệu quả với các hành vi trốn thuế xuyên quốc gia như chuyển tiền trái phép và che giấu thu nhập, tài sản ở nước ngoài.Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc cho biết do Campuchia chưa tham gia Thỏa thuận đa phương về trao đổi tự động thông tin tài khoản tài chính (CRS), nên hai bên hiện đang tổ chức định kỳ các cuộc họp ở cấp chuyên viên để cải thiện hệ thống trao đổi thông tin còn thiếu sót.Giám đốc Lim cũng chỉ ra rằng cần sửa đổi hiệp định thuế giữa hai nước nhằm thiết lập nền tảng hợp tác cưỡng chế thu thuế, trong đó Tổng cục Thuế Campuchia có thể thực hiện việc thu hồi tài sản ở nước ngoài thay cho phía Hàn Quốc đối với những đối tượng nợ thuế.Tại cuộc họp lần này, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực thuế, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Campuchia.Ông Lim đề nghị Tổng cục Thuế Campuchia tổ chức các buổi giải thích về thuế cho khoảng 115 doanh nghiệp và hơn 10.000 kiều bào Hàn Quốc ở nước sở tại nhằm giúp họ hiểu rõ hệ thống quản lý thuế và duy trì hoạt động kinh doanh, sinh hoạt ổn định tại đây. Để hỗ trợ Campuchia xây dựng hệ thống quản lý thuế điện tử, Cơ quan Thuế Hàn Quốc cũng đã tổ chức chương trình đào tạo với 4 chủ đề, trong đó có khuyến khích tự nộp thuế và phòng chống trốn thuế nhờ vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn.Về phần mình, ông Kong Vibol đồng tình với nhận định của ông Lim cho rằng các cơ quan thuế cần mở rộng ứng dụng AI để ứng phó hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số. Quan chức này cũng đã trực tiếp tham gia chương trình đào tạo của Hàn Quốc.Ông Lim khẳng định Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với quốc tế để xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ để các doanh nghiệp và kiều bào Hàn tại nước ngoài có thể an tâm thực hiện các hoạt động kinh tế.