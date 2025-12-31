Photo : YONHAP News

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi doanh thu phòng vé của các bộ phim điện ảnh Box Office Mojo (Bắc Mỹ) ngày 5/1 (giờ địa phương), bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã mở rộng số lượng rạp chiếu lên 45 rạp, sau khi ra mắt thành công tại 13 rạp chiếu vào ngày 25/12. Bộ phim trước đó được công chiếu với quy mô nhỏ tại Mỹ và hiện đang thu hút phản ứng nồng nhiệt từ khán giả địa phương.Chỉ sau 10 ngày ra mắt, "No Other Choice" đã đạt doanh thu khoảng 1,98 triệu USD, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ. Kết quả này được đánh giá là rất ấn tượng khi so với các bom tấn Hollywood. Bộ phim Song Sung Blue do diễn viên Hugh Jackman đóng chính dù được chiếu tại hơn 2.500 rạp nhưng lại chứng kiến doanh thu giảm trong tuần thứ hai. Ngược lại, "No Other Choice" lại ghi nhận mức tăng doanh thu lên đến 98%, tiếp tục giữ vững đà thành công vượt trội.Bộ phim đạt 93 điểm từ khán giả trên trang tổng hợp chuyên đánh giá phim và chương trình truyền hình Rotten Tomatoes (Mỹ), người hâm mộ gọi đây là "tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Park Chan-wook.""No Other Choice" cũng được đề cử ở ba hạng mục tại giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 83, bao gồm "Tác phẩm xuất sắc nhất" hạng mục Phim hài và nhạc kịch, "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" hạng mục Phim hài và nhạc kịch, và "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", thu hút sự chú ý về khả năng chiến thắng các hạng mục giải thưởng này.