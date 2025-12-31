Chủ tịch Bắc Triều Tiên thăm công trường khu tưởng niệm binh sĩ tử trận trong chiến tranh Nga-Ukraine

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 5/1, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng các quan chức cấp cao của đảng, Chính phủ và quân đội đến thăm và động viên chỉ huy cùng quân nhân xây dựng khu tưởng niệm binh sĩ tử trận trong chiến tranh Nga-Ukraine, dự kiến sẽ được xây dựng tại tại khu đô thị mới Hwasong ở Bình Nhưỡng.Tháp tùng ông Kim có Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae. Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái đã trực tiếp cầm xẻng cùng các binh sĩ tham gia trồng cây tại đây.Trong quá trình thị sát công trường, Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu đây là một khu tưởng niệm vĩ đại của thời đại, tượng trưng cho lòng dũng cảm và anh hùng của những người con ưu tú của người dân Bắc Triều Tiên. Công trình này sẽ là một cứ điểm quan trọng về tư tưởng và tinh thần nhằm giáo dục truyền thống chiến thắng tại thủ đô của đất nước.Lãnh đạo miền Bắc tiếp tục nhấn mạnh người dân cả nước sẽ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong đó có Ngày chiến thắng cùng các anh hùng, qua đó thể hiện sự bất diệt của đất nước và sức mạnh vô địch của quân đội. Không ai có thể chống lại một quân đội tuyệt đối trung thành với lệnh của đảng và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì phẩm giá và danh dự của Tổ quốc. Ông cũng yêu cầu xây dựng khu tưởng niệm này với chất lượng tốt nhất.Vào tháng 8/2025, trong buổi lễ trao tặng huân chương và bằng khen cho các quân nhân tham gia nhiệm vụ tác chiến ở nước ngoài, Chủ tịch Kim Jong-un đã công bố kế hoạch xây dựng khu phố Saebyol dành cho gia đình các liệt sĩ tại khu vực Daeseong, thành phố Bình Nhưỡng. Vào tháng 10 cùng năm, ông đã chính thức cho khởi công xây dựng khu tưởng niệm. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng lập ra một khu tưởng niệm để tưởng nhớ sự hy sinh của các quân nhân tham gia nhiệm vụ tác chiến ở nước ngoài, sau khi được thông qua trong hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động khóa VIII diễn ra vào ngày 28/5/2025.Khu tưởng niệm bao gồm khu mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm và các bia tưởng niệm. Các bức ảnh, tác phẩm nghệ thuật và hiện vật liên quan đến hoạt động của các quân nhân tham gia nhiệm vụ ở nước ngoài sẽ được trưng bày tại đây.