Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 6/1 tiếp tục có cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao khác của nước này sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 5/1.Trước tiên, Tổng thống đã có cuộc gặp với Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế. Tại buổi gặp, Tổng thống đã đề nghị ông Triệu Lạc Tế ủng hộ tích cực để phát triển hơn nữa quan hệ Hàn-Trung trên nền tảng là niềm tin vững chắc.Tiếp đó, Tổng thống đã có buổi tiệc trưa với Thủ tướng Lý Cường, nhân vật quyền lực thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc, phụ trách lĩnh vực kinh tế. Hai bên được cho là đã thảo luận về mô hình hợp tác kinh tế mới giữa Seoul và Bắc Kinh, dựa trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng mà Tổng thống Lee đã nhấn mạnh trước đó.Sau khi kết thúc lịch trình tại Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ di chuyển tới Thượng Hải, dùng bữa tối với Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh, người được coi là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước Trung Quốc trong tương lai. Tại cuộc gặp này, hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề như giao lưu giữa các chính quyền địa phương, giao lưu nhân sự và việc bảo tồn các di tích lịch sử của phong trào độc lập.