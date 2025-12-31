Hàn Quốc trải qua năm nắng nóng thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu "Đặc điểm khí hậu năm 2025" do Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc công bố ngày 6/1 cho biết nhiệt độ trung bình năm 2025 đạt 13,7 độ C, đứng thứ hai kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng trên phạm vi toàn quốc, chỉ sau năm 2024 (14,5 độ C). Các trận mưa cực đoan với lượng mưa vượt quá 100mm mỗi giờ cũng xảy ra thường xuyên.Đặc biệt, nhiệt độ trung bình hàng tháng trong 5 tháng liên tiếp từ tháng 6-10 đã lập kỷ lục cao thứ nhất đến thứ hai trong lịch sử, cho thấy hiện tượng nhiệt độ cao đặc biệt trong mùa hè và mùa thu. Nguyên nhân là do khối áp cao Bắc Thái Bình Dương mở rộng từ giữa tháng 6, sớm hơn so với bình thường nên đến tháng 10, không khí ấm áp và ẩm ướt đã tràn vào.Trong mùa hè năm 2025, khu vực Daegwallyeong (tỉnh Gangwon) cũng ghi nhận đợt nắng nóng đầu tiên kể từ khi bắt đầu quan trắc vào năm 1971. Còn đêm nhiệt đới ở Seoul lên đến 46 ngày, dài nhất từ trước đến nay.Bên cạnh đó, mùa mưa năm ngoái ngắn bất thường nhưng các trận mưa tập trung kỷ lục đã xảy ra từ giữa tháng 7-9. Cụ thể, vào ngày 7/9, thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) đã ghi nhận lượng mưa lên đến 152,2mm/h.15 điểm khác như huyện Gapyeong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Seosan (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Hampyeong và Muan (tỉnh Nam Jeolla) cũng có lượng mưa trong một giờ vượt quá 100mm. Ngược lại, khu vực phía Đông tỉnh Gangwon ghi nhận số ngày mưa và lượng mưa mùa hè thấp nhất trong lịch sử.