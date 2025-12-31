Lượt khách nước ngoài thăm Bảo tàng dân tộc quốc gia Hàn Quốc tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Bảo tàng dân tộc quốc gia Hàn Quốc ngày 5/1 công bố trong tổng số 2.286.215 người lượng khách tham quan bảo tàng trong năm 2025, có 1.354.066 người là khách nước ngoài, chiếm 59,2% tổng số khách tham quan. Trong số 10 du khách đến tham quan năm qua, gần 6 người là người nước ngoài. Số lượng khách nước ngoài đã tăng 103% so với năm 2024, mức cao nhất trong số các bảo tàng trong nước.Trước đó, số khách nước ngoài giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 5.000 người vào năm 2021 do đại dịch COVID-19, đến năm 2023, con số này đã tăng lên 457.137 người. Năm 2024 ghi nhận 665.944 người và năm 2025 đã vượt qua mức 1,3 triệu người. Đặc biệt, trong tháng 10 năm ngoái đã ghi nhận hơn 180.000 người đến thăm quan bảo tàng ở Hàn Quốc.Bảo tàng dân tộc quốc gia Hàn Quốc nằm gần cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), giới thiệu nhiều loại hình văn hóa dân gian của người Hàn Quốc thông qua các triển lãm thường trực bao gồm đời sống hàng ngày, nghi lễ truyền thống, phong tục theo mùa, kế sinh nhai và tín ngưỡng tôn giáo. Bảo tàng trên vào ngày 2/1 cũng đã tổ chức sự kiện tặng quà chào đón du khách đầu tiên trong năm nhân dịp năm mới 2026.Giám đốc Bảo tàng dân tộc quốc gia Jang Sang-hoon cho biết năm nay là năm kỷ niệm 80 năm thành lập bảo tàng. Bảo tàng sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng tham quan bao gồm mở rộng và cải tiến cửa hàng sản phẩm văn hóa, tổ chức các sự kiện trải nghiệm cho du khách quốc tế.