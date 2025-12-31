Hàn Quốc trình bày lập trường về vấn đề tàu ngầm hạt nhân với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh lần thứ hai tại Bắc Kinh ngày 5/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã thảo luận liên quan đến kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul.Trong buổi họp báo tổ chức tại Bắc kinh cùng ngày, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết lãnh đạo hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề đa dạng liên quan tới tình hình bán đảo Hàn Quốc, trong đó Seoul đã trình bày đầy đủ lập trường của mình với Bắc Kinh, và Trung Quốc không có phản ứng nào đáng kể.Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc liên tục nhấn mạnh việc đóng tàu ngầm hạt nhân là cần thiết để đối phó với những mối đe dọa mới trong khu vực xuất phát từ việc Bắc Triều Tiên phát triển tàu ngầm hạt nhân. Do đó, có thể lần này, Seoul cũng trình bày lập trường tương tự với Bắc Kinh.Liên quan đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình khi phát biểu mở đầu cuộc họp thượng đỉnh đã nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung phải đứng về phía đúng đắn của lịch sử, ông Wi cho biết đây là cách diễn đạt mà Trung Quốc thường xuyên sử dụng trong quá trình trao đổi với cả các quốc gia khác.Một số ý kiến phân tích rằng phát biểu này của ông Tập Cận Bình là nhắm tới chủ nghĩa bảo hộ thương mại như chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, ông Wi cho biết lãnh đạo hai bên không trao đổi rõ ràng về chủ nghĩa bảo hộ thương mại, mà có nhắc đến chuỗi cung ứng hay hiện tượng tách rời tương quan (decoupling) nhưng đây không phải là những vấn đề tranh cãi.Trước câu hỏi hai nhà lãnh đạo có trao đổi về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela gần đây hay không, ông Wi cho biết hai bên có đề cập và trao đổi lập trường về tình hình chính trong khu vực hoặc quốc tế, có thể không nhất trí hoàn toàn nhưng cũng không tranh cãi hay đối đầu, mà cùng hiểu cho lập trường của nhau.Liên quan tới vấn đề Đài Loan, một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc, ông Wi cho biết hai nước chỉ dừng ở mức tái khẳng định lập trường từ trước tới nay và phía Bắc Kinh không có yêu cầu nào mới.