Tòa án nối lại xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc cản trở lệnh bắt

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul quyết định nối lại phiên biện hộ vụ án của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc cản trở người thi hành công vụ, mở thêm một phiên tòa bổ sung vào 2 giờ chiều ngày 6/1.Việc Tòa án mở lại phiên biện hộ là một thủ tục được áp dụng khi phát sinh lý do cần thiết phải tiếp tục nghe lập luận của các bên trước khi kết thúc quá trình tranh tụng. Được biết Hội đồng xét xử đã thông báo quyết định nối lại phiên biện hộ, nhưng không nêu rõ lý do cụ thể.Tuy nhiên, song song với quyết định trên, Hội đồng xét xử đã yêu cầu Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật sắp xếp lại thứ tự các chứng cứ phản bác với những chứng cứ mà phía cựu Tổng thống Yoon đệ trình.Trước đó, Tòa án đã ấn định ngày 16/1 tới là ngày tuyên án. Tuy nhiên, ngày tuyên án sẽ có thể bị lùi lại nếu Tòa án nhận thấy cần tiến hành xem xét thêm tài liệu bổ sung và thẩm tra chứng cứ.Phía cựu Tổng thống vẫn cho rằng việc tuyên án nên được tiến hành sau khi có kết quả xét xử "vụ án chính" liên quan đến cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn, nhưng đã không được Tòa án chấp nhận.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul tuyên mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống. Đây là mức án đầu tiên mà ông Yoon bị đề nghị trong tổng số 7 phiên tòa mà cựu Tổng thống đang bị xét xử. Trong đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị mức án 5 năm với tội danh cản trở thực thi lệnh bắt; 3 năm với tội xâm phạm quyền biểu quyết của các Bộ trưởng trong cuộc họp Nội các về lệnh thiết quân luật; 2 năm đối với cáo buộc soạn thảo lại sắc lệnh thiết quân luật giả.