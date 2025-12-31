Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân xin lỗi người dân về vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok sáng ngày 7/1 đã tổ chức buổi họp báo với chủ đề "Thay đổi để chiến thắng" tại trụ sở đảng ở Yeouido (Seoul).Ông Jang thừa nhận vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái là một biện pháp sai lầm, không phù hợp với hoàn cảnh, đã gây ra bất tiện và hỗn loạn lớn cho người dân cũng như gây tổn thương sâu sắc cho các đảng viên. Chủ tịch Jang cúi đầu xin lỗi người dân, thừa nhận trách nhiệm nặng nề vì đảng Sức mạnh quốc dân khi đó đã không làm tròn vai trò là đảng cầm quyền, một trụ cột trong điều hành đất nước. Ông cam kết sẽ cùng đảng nhìn nhận lại những thiếu sót và trách nhiệm trong nội bộ, khởi đầu mới dựa trên tiêu chuẩn của người dân.Chủ tịch Jang cũng tuyên bố sẽ để cơ quan tư pháp đưa ra phán đoán công bằng và để lịch sử đánh giá về vụ thiết quân luật. Đảng Sức mạnh quốc dân sẽ vượt qua con sông thiết quân luật và vụ luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol để tiến bước tới tương lai. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến việc đoạn tuyệt chính trị với cựu Tổng thống Yoon như yêu cầu từ trong nội bộ và ngoài đảng, nhưng tuyên bố "vượt qua con sông thiết quân luật và vụ luận tội" được hiểu là cách thể hiện gián tiếp lập trường này.Liên quan đến yêu cầu "đại đoàn kết phe bảo thủ" trước thềm cuộc bầu cử địa phương 3/6 tới, ông Jang khẳng định sẽ mở rộng các liên minh chính trị để giành chiến thắng, sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai đồng ý với giá trị của chủ nghĩa tự do dân chủ, quyết tâm ngăn chặn sự độc tài của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Ông Jang cũng cam kết sẽ tái xác lập giá trị và phương hướng của đảng, xúc tiến đổi tên đảng sau khi lấy ý kiến toàn thể đảng viên.Trước khi đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đưa ra phát biểu nói trên, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae đã nhấn mạnh việc đảng Sức mạnh quốc dân xin lỗi về vụ thiết quân luật là "việc đương nhiên". Dù đã muộn màng nhưng ông muốn nghe một lời xin lỗi chân thành từ đảng đối lập về vụ nổi loạn.