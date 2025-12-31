Mỹ thay tiếp Quyền Đại sứ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao ngày 7/1 cho biết Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim gần đây đã thông báo với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về việc kết thúc nhiệm kỳ sau hơn 70 ngày tại nhiệm. Được biết, ông Kim đã quay về Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sau đó không quay trở lại Hàn Quốc.Ông Kim nhậm chức Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, từng đóng vai trò sắp xếp chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cũng như cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Là một người Mỹ gốc Hàn, ông Kim được bổ nhiệm làm Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, đảm nhiệm công tác ngoại giao với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Mông Cổ. Một số ý kiến cho rằng sau khi trở về Mỹ, ông Kim có thể tiếp tục đảm nhiệm các công việc liên quan đến bán đảo Hàn Quốc tại Nhà Trắng hoặc Bộ Ngoại giao Mỹ.Vị trí Đại sứ Mỹ tại Seoul từng bị bỏ trống suốt một năm kể từ khi cựu Đại sứ Philip Goldberg, người được bổ nhiệm dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm ngoái. Trong thời gian này, cựu Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Joseph Yun và ông Kevin Kim lần lượt đảm nhiệm vai trò Quyền Đại sứ.Trên trang chủ ngày 7/1, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul thông báo Phó Đại sứ James Heller giữ chức Quyền Đại sứ. Ông Heller nhậm chức Phó Đại sứ vào tháng 7 năm ngoái, từng giữ các chức vụ như Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự Mỹ tại Thượng Hải.