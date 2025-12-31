Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế như Reuters (Anh), AFP (Pháp) ngày 6/1 (giờ địa phương) đưa tin Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính Việt Nam công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 của nước này ghi nhận tăng trưởng 8,02%, cao hơn 1% so với năm 2024 (7,09%).Đặc biệt, GDP quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua dự báo của thị trường là 7,7%. Đây là mức tăng trưởng quý IV cao nhất kể từ năm 2011.Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), mặc dù gặp khó khăn từ thuế quan của Washington, Hà Nội vẫn đạt được mức tăng trưởng cao nhờ vào các chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ, hoạt động cho vay mạnh mẽ, Việt Nam đồng yếu và sự phục hồi của ngành du lịch.Vào đầu tháng 8/2025, dù trải qua cú sốc từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ nhưng xuất khẩu của nước này vẫn đạt 475 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024. Thặng dư thương mại tổng cộng đạt 20,03 tỷ USD. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và thặng dư thương mại với nước này đều đạt mức cao kỷ lục, với 153,2 tỷ USD và 133,9 tỷ USD, lần lượt đều tăng 28%.Phía Reuters nhận định tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam năm ngoái được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu dùng nội địa và sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Chính phủ, đánh dấu nỗ lực thoát khỏi mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu và đạt được sự cân bằng.Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc, đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, cũng tăng mạnh lên 186 tỷ USD, tăng 29%. Quy mô nhập siêu với Trung Quốc do đó đã tăng lên 115,6 tỷ USD, tăng 40%. Đó là bởi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sản xuất các sản phẩm hoàn thiện từ nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, rồi xuất khẩu sang Mỹ.Trong giai đoạn năm 2021-2025, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của Việt Nam chỉ đạt 6,25%, thấp hơn mục tiêu từ 6,5% đến 7% mà nước này đặt ra.