Vốn FDI vào Hàn Quốc năm 2025 vượt 36 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 7/1 công bố báo cáo "Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2025".Trong năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hàn Quốc đạt 36,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với một năm trước, 5 năm liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục kể từ năm 2021. So với năm 2020 (20,75 tỷ USD), quy mô FDI năm ngoái đã tăng 73%. Số vốn FDI đã giải ngân thực tế đạt 17,95 tỷ USD, tăng 16,3%, cao thứ ba từ trước tới nay.Mặc dù vốn FDI trong nửa đầu năm ngoái giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước đó, nhưng sang nửa cuối năm đã có sự đảo chiều rõ rệt nhờ dòng vốn lớn đổ vào các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và chíp bán dẫn. Bộ Công nghiệp phân tích sau khi Chính phủ mới ra mắt tháng 6 năm ngoái, niềm tin của thị trường được khôi phục, các yếu tố bất ổn được giải tỏa đã tác động tích cực tới đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, việc Chính phủ mới thúc đẩy các chính sách AI, cùng với hoạt động thu hút đầu tư tích cực nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối năm ngoái được đánh giá là đã phát huy hiệu quả.Xét theo ngành, lĩnh vực chế tạo thu hút lượng vốn FDI lớn nhất, đạt 15,77 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước. Đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ đạt 19,05 tỷ USD, tăng 6,8%. Trong lĩnh vực chế tạo, đầu tư vào vật liệu cốt lõi sử dụng trong các ngành công nghiệp tiên tiến có sự gia tăng rõ nét, được phân tích là một nỗ lực nhằm tăng cường chuỗi cung ứng. Trong đó, vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp hóa học đạt 5,81 tỷ USD, kim loại đạt 2,74 tỷ USD, lần lượt tăng mạnh 99,5% và 272,2%.Ở lĩnh vực dịch vụ, trước làn sóng mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu AI, nền tảng trực tuyến, vốn FDI vào lĩnh vực phân phối đạt 2,93 tỷ USD (tăng 71%), công nghệ thông tin 2,34 tỷ USD (tăng 9,2%), nghiên cứu và phát triển, khoa học công nghệ đạt 1,97 tỷ USD (tăng 43,6%).Xét theo quốc gia, đầu tư từ Mỹ đạt 9,77 tỷ USD, tăng 86,6%, trong khi đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) đạt 6,92 tỷ USD, tăng 35,7%. Ngược lại, vốn FDI từ Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt đạt 4,4 tỷ USD (giảm 28,1%) và 3,59 tỷ USD (giảm 38,0%).Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết Chính phủ sẽ mở rộng các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài gắn liền với phát triển địa phương, đồng thời sẽ tích cực phát hiện và điều chỉnh những quy định bất hợp lý.