Chi phí y tế suốt đời của mỗi người dân Hàn Quốc ước tính gần 190.000 USD

Cơ quan Bảo hiểm y tế Hàn Quốc ngày 7/1 công bố "Báo cáo phân tích chi phí khám chữa bệnh thông qua ước tính chi phí y tế suốt đời". Trong đó, tính theo năm 2023, chi phí khám chữa bệnh mà mỗi người dân Hàn Quốc chi trả trong suốt cuộc đời là 246,56 triệu won (189.660 USD theo tỷ giá hiện tại). Đây là con số tổng hợp bao gồm cả số tiền Cơ quan Bảo hiểm y tế chi trả và không được bảo hiểm chi trả.Cụ thể, số tiền mà cơ quan trên chi trả cho mỗi người là 197 triệu won (151.538 USD), trong khi bệnh nhân tự chi trả cho các khoản chi phí không được bảo hiểm chi trả là 49 triệu won (37.692 USD).Do sự già hóa dân số, nhóm tuổi chi tiêu nhiều nhất cho chi phí y tế cũng đã có sự thay đổi. Theo thống kê năm 2004, độ tuổi chi tiêu nhiều nhất cho y tế là 71 tuổi nhưng trong cuộc khảo sát lần này thì lại là 78 tuổi, tức muộn hơn 7 năm so với cuộc khảo sát trước. Số tiền chi tiêu cho y tế trong độ tuổi này cũng tăng từ 1,72 triệu won (1.323 USD) vào năm 2004 lên 4,46 triệu won (3.431 USD) vào năm 2023, gấp 2,6 lần.Thời gian sử dụng các dịch vụ y tế đắt đỏ nhất trong suốt cuộc đời của một cá nhân cũng có xu hướng kéo dài hơn, vượt xa mức tăng tuổi thọ kỳ vọng.Về mặt giới tính, phụ nữ chi tiêu cho dịch vụ y tế trong suốt cuộc đời nhiều hơn nam giới khoảng 30 triệu won (30.000 USD). Điều này được giải thích là do tuổi thọ trung bình của phụ nữ dài hơn nam giới khoảng 5 năm 8 tháng.Đặc biệt, thông qua cuộc khảo sát này có thể thấy mỗi khi tuổi thọ kỳ vọng tăng lên một năm thì chi phí khám chữa bệnh sẽ tăng 51%. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo cần có các biện pháp để giảm thiểu tác động của xã hội già hóa dân số và gánh nặng tài chính của hệ thống bảo hiểm y tế.