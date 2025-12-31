Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc thảo luận về chiến lược kinh tế 2026

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc ngày 7/1 đã nhóm họp, thảo luận về chiến lược kinh tế năm mới với mục tiêu biến năm 2026 thành năm khởi đầu cho bước nhảy vọt kinh tế.Trước hết, Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí đưa ra kế hoạch tập trung phát triển các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia như chíp bán dẫn, quốc phòng, sinh học và văn hóa Hàn Quốc (K-Culture), đồng thời thúc đẩy các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng tái tạo.Hai bên cũng đã thống nhất đưa ra các biện pháp kích thích tài chính một cách xây dựng như khuyến khích đầu tư dài hạn vào cổ phiếu trong nước, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp ổn định giá cả và phát triển nông sản thông qua việc xây dựng các khu vực nông nghiệp thông minh.Đảng Dân chủ đồng hành đã yêu cầu Chính phủ thực hiện các biện pháp ngắn hạn để ổn định giá cả sinh hoạt. Các biện pháp đối phó như quản lý cung cầu sản phẩm và hỗ trợ giảm giá cũng đã được đưa ra.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Han Jeoung-ae cho biết đảng sẽ thảo luận và xem xét các chi tiết về cải cách các dự án mua sắm công của Chính phủ để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất cụ thể để phát triển các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, cải cách hệ thống lương hưu, sử dụng dữ liệu công cộng, cũng như các biện pháp ngăn ngừa sự phân hóa xã hội và bất bình đẳng gia tăng trong quá trình chuyển đổi xã hội.Cũng trong cuộc họp, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol nhấn mạnh Chính phủ sẽ dồn mọi nỗ lực vào việc phục hồi nền kinh tế thông qua các chính sách vĩ mô như kích cầu tổng thể và hỗ trợ cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.