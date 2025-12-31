Việc làm ở khối tư nhân tại Hàn Quốc năm 2025 có chiều hướng cải thiện

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/1 công bố dự báo mức tăng việc làm ở khu vực tư nhân trong năm 2026 sẽ được mở rộng hơn năm ngoái nhờ tiêu thụ nội địa được cải thiện. Theo BOK, việc làm ở khu vực tư nhân trong năm nay sẽ tăng khoảng 60.000 người, cao hơn mức tăng của năm 2025 (50.000 người).Kể từ sau năm 2024, việc làm ở khu vực tư nhân duy trì xu hướng trì trệ do ảnh hưởng từ ngành xây dựng suy giảm. Tuy nhiên, kể từ quý III năm ngoái, tình trạng này đã được giảm nhẹ nhờ sự hồi phục của tiêu dùng.Việc làm khu vực tư nhân là số người có việc làm không bao gồm các việc làm ở khu vực công. Lần này, BOK đã phân tích riêng xu hướng việc làm ở khu vực tư nhân, xét tới việc khó có thể chỉ dựa vào tổng số việc làm để đánh giá tình hình tuyển dụng thực tế hay nền kinh tế do xu hướng mở rộng việc làm ở khu vực công.Trên thực tế, BOK đánh giá việc làm ở khu vực tư nhân có mối tương quan tới tiêu thụ nội địa và giá tiêu dùng cơ bản cao hơn số liệu tổng lao động có việc làm. Do đó, khi dự báo tăng trưởng hoặc lạm phát, việc sử dụng số liệu việc làm khu vực tư nhân mang lại khả năng dự báo tốt hơn so với việc sử dụng số liệu tổng việc làm.Ngân hàng trung ương ước tính rằng việc làm ở khu vực công có tác động làm giảm tỷ lệ thất nghiệp chung từ 0,1% đến 0,2%. Dự báo tỷ trọng việc làm ở khu vực công sẽ còn tiếp tục gia tăng đều đặn trong tổng số việc làm trong nước. BOK cho biết sẽ tiếp tục sử dụng số liệu về việc làm ở khu vực tư nhân làm chỉ số bổ trợ khi đánh giá tình hình tuyển dụng.