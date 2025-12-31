Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thúc đẩy sửa đổi Luật trưng cầu dân ý

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik ngày 7/1 đã tổ chức buổi tọa đàm về việc sửa đổi Luật trưng cầu dân ý. Ông Woo nhấn mạnh phải tập trung vào việc sửa đổi luật này do đây là điều kiện tối thiểu để sửa đổi Hiến pháp mới, hướng tới có thể lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương 3/6 tới.Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban thường trực Quốc hội phụ trách vấn đề này, tiến hành thảo luận một cách nhanh chóng để sớm ra kết luận.Ông Woo nhắc tới việc Tòa án Hiến pháp năm 2014 từng ra phán quyết rằng Luật trưng cầu dân ý có điều khoản không phù hợp với Hiến pháp nhưng vấn đề sửa đổi luật đã bị bỏ mặc kéo dài, Quốc hội không làm tròn vai trò của mình. Do đó, không thể trì hoãn thêm việc sửa đổi luật.Vào năm 2014, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc kết luận rằng cử tri ở nước ngoài cũng là người dân Hàn Quốc, nên ý kiến của họ phải được phản ánh khi tiến hành trưng cầu dân ý.Mặc dù sau đó đã có nhiều dự thảo sửa đổi Luật trưng cầu dân ý được đề xuất nhưng đều không vượt qua cửa ải Quốc hội, dẫn tới luật đang bị đình chỉ hiệu lực hơn 10 năm qua.