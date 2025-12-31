Hàn Quốc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng cho khoảng 1,24 triệu tiểu thương

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc Lim Kwang-hyun ngày 7/1 đã có cuộc họp với Hiệp hội thương nhân toàn quốc và công bố các biện pháp hỗ trợ thuế đối với các tiểu thương. Theo đó, cơ quan này quyết định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các tiểu thương có doanh thu giảm.Giám đốc Lim cho biết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ ở cấp độ quản lý thuế đối với những tiểu thương đang gặp khó khăn do suy giảm tiêu dùng.Cụ thể, sẽ gia hạn thêm hai tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2026 cho các tiểu thương có doanh thu giảm. Đối tượng đủ điều kiện gia hạn gồm những hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm vào năm 2024 dưới 1 tỷ won (692.000 USD); hoạt động trong 8 ngành nghề gần gũi với cuộc sống của người dân (sản xuất, xây dựng, bán buôn, bán lẻ, thực phẩm, lưu trú, vận tải, dịch vụ); doanh thu quý I/2025 giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.Cơ quan Thuế quốc gia dự báo khoảng 1,24 triệu tiểu thương sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, Cơ quan cũng sẽ xem xét gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân cho những đối tượng này.Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống ở khu vực trung tâm thành phố sẽ được áp dụng thuế đơn giản hóa, mức thuế suất thấp từ 1,5% đến 4% nhưng chỉ được khấu trừ 0,5% trên giá trị mua vào. Trước đây, chợ truyền thống ở khu vực trung tâm không được áp dụng mức thuế này do vị trí nằm trong trung tâm.