Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 7/1 đã tổ chức một buổi họp báo tại Thượng Hải với sự tham gia của các phóng viên tháp tùng ông trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ Hàn-Trung là hết sức cần thiết với cả hai nước. Cần tránh kích động hoặc bài xích, đối đầu không cần thiết. Chính phủ Hàn Quốc sẽ quản lý quan hệ Hàn-Trung trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia làm trung tâm, không để quan hệ song phương bị nghiêng về một bên nào hay bị chi phối bởi cảm xúc. Tổng thống hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ thay đổi thành một mối quan hệ mang lại lợi ích lẫn nhau.Tiếp đó, ông Lee đánh giá quan hệ Hàn-Trung gần đây đã có nhiều thay đổi. Giữa hai nước cần hình thành một mối quan hệ "vừa cạnh tranh vừa hợp tác". Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đã trao đổi một cách nghiêm túc và trách nhiệm về các vấn đề hợp tác chuỗi cung ứng, hòa bình bán đảo Hàn Quốc và ổn định khu vực.Ông Lee đánh giá chuyến thăm Trung Quốc lần này đã đạt được nhiều tiến triển hơn dự kiến, hai bên đã hình thành được sự đồng thuận đáng kể, tìm ra được con đường để làm hài hòa những vấn đề có khả năng bất đồng.