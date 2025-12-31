Từ điển tiếng Anh Oxford thêm 8 từ vựng mới liên quan tới văn hóa Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Từ điển tiếng Anh Oxford ngày 7/1 cho biết đã bổ sung 8 từ vựng có nguồn gốc từ văn hóa Hàn Quốc.Đó là các từ "ramyeon" (mỳ ăn liền), "haenyeo" (nữ thợ lặn), "sunbae" (tiền bối), "bingsu" (đá bào), "jjimjilbang" (phòng tắm xông hơi), "ajumma" (chỉ phụ nữ trung niên hoặc đã có gia đình ở Hàn Quốc), "Korean barbecue" (đồ nướng Hàn Quốc), và "officetel" (xưa là văn phòng dạng khách sạn nhưng nay là căn hộ nhỏ kết hợp văn phòng ở xứ sở kimchi).Đây là lần thứ hai liên tiếp các từ tiếng Hàn được bổ sung vào cuốn từ điển này, sau khi 7 từ như "dalgona'"(kẹo đường Hàn Quốc), "maknae" (em út) và "tteokbokki" (bánh gạo cay) đã được thêm vào năm 2025.Từ điển tiếng Anh Oxford được xuất bản lần đầu vào năm 1884, hiện nay được vận hành dưới dạng nền tảng trực tuyến có thể tìm kiếm ngay lập tức và được cập nhật định kỳ. Do ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), các từ tiếng Hàn có tần suất sử dụng cao đã được thêm vào cuốn từ điển này. Đặc biệt, từ "ramyeon" (mỳ ăn liền) được thêm vào lần này khác với từ "ramen" (món mì của Nhật Bản) trong tiếng Nhật đã được thêm vào trước đó.Trước đó, từ điển tiếng Anh Oxford đã bổ sung các từ như "galbi" (món thịt sườn), "samgyeopsal" (thịt ba chỉ), và "bulgogi" (món thịt nướng), nhưng lần này "Korean barbecue" đã được thêm vào hoàn toàn bằng tiếng Anh, thay vì là phiên âm từ tiếng Hàn sang tiếng Anh như những từ trước đó.