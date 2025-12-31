Học sinh Hàn Quốc xem video trên mạng hơn 3 tiếng một ngày

Photo : YONHAP News

Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF) ngày 7/1 công bố kết quả "Khảo sát sử dụng truyền thông ở học sinh năm 2025" ủy thác cho Viện Gallup tiến hành trong vòng từ tháng 6-9 năm ngoái đối với 2.674 học sinh từ lớp 4 tới lớp 12.Có 95,1% học sinh được hỏi trả lời từng sử dụng dịch vụ nền tảng video trực tuyến trong vòng một tuần trở lại đây. Thời gian xem trung bình là 200,6 phút/ngày, tức khoảng 3,3 tiếng. Trong đó, học sinh trung học cơ sở có thời gian xem nhiều nhất (233,7 phút), sau đó tới học sinh trung học phổ thông (226,2 phút), học sinh tiểu học (143,6 phút).Các nội dung được xem chủ yếu gồm trò chơi (63,9%), âm nhạc-biểu diễn-vũ đạo (50,6%), nấu ăn-mukbang (40,6%). Những nền tảng được sử dụng nhiều nhất lần lượt là Instagram Reels (37,2%), YouTube (35,8%), YouTube Shorts (16,5%), TikTok (8,0%) và Naver Clip (1,3%).Báo cáo trên chỉ ra rằng học sinh Hàn Quốc có xu hướng chuyển từ xem video có thời lượng dài sang các video ngắn. Trên thực tế, có 49,1% học sinh trả lời xem các video ngắn hàng ngày, tăng mạnh so với tỷ lệ trả lời 0,2% trong cuộc khảo sát năm 2022. Có 30% học sinh trả lời từng đăng tải video do mình tự quay lên các nền tảng này.Ngược lại, tỷ lệ học sinh trả lời từng xem tivi trong vòng một tuần gần đây chỉ còn 84,8%, giảm 12,6% so với kết quả khảo sát năm 2022. Mạng xã hội được học sinh Hàn Quốc sử dụng nhiều nhất là Instagram, với tỷ lệ áp đảo là 87,1%.