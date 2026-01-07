Lãnh đạo Hàn Quốc đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian hòa bình

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo tổ chức tại Thượng Hải trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc ngày 7/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/1, ông đã đề nghị Bắc Kinh đóng vai trò trung gian trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, bao gồm vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Tổng thống đã trình bày với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng các kênh liên lạc với miền Bắc đã bị chặn hoàn toàn. Niềm tin giữa hai miền Nam-Bắc rơi về mức không, chỉ còn lại sự thù địch. Mặc dù phía Hàn Quốc đã nỗ lực nhưng do các kênh liên lạc đều đang bị cắt đứt nên hai bên không thể trao đổi. Do đó, ông hy vọng Trung Quốc sẽ đứng ra đóng vai trò trung gian hòa bình.Tổng thống cũng giới thiệu với phía Trung Quốc về cách tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, gồm đóng băng, thu hẹp và giải trừ hạt nhân; đề nghị Bắc Kinh truyền đạt một cách đầy đủ tới phía Bình Nhưỡng về thiện chí này của Seoul.Đáp lại, Chủ tịch Tập cận Bình cho rằng cần đánh giá lại những nỗ lực thời gian qua của Hàn Quốc và cần có sự kiên nhẫn. Ông Lee cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã đề cập tới "sự kiên nhẫn" trong vấn đề miền Bắc.Mặt khác, liên quan tới lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tại Trung Quốc, Tổng thống cho biết vấn đề này sẽ được giải quyết từng bước, theo lộ trình và có trật tự. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan thảo luận cụ thể về vấn đề này, nên có thể hai bên sẽ trao đổi ở cấp chuyên viên trong thời gian tới.Bên cạnh đó, liên quan đến vùng biển quản lý chung giữa hai nước trên vùng biển phía Tây (còn gọi là Hoàng Hải), hai bên đã nhất trí tiếp tục trao đổi ở cấp chuyên viên về việc vạch rõ đường trung tuyến tại đây.Về các kết cấu của Trung Quốc lắp đặt tại vùng biển này, Bắc Kinh cho biết hiện tại nước này có hai cơ sở nuôi trồng thủy sản và cả cơ sở quản lý đi kèm. Trong đó, Trung Quốc sẽ rút cơ sở quản lý, nên nhiều khả năng kết cấu đó sẽ sớm được di dời.