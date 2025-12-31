Hàn Quốc kiểm tra liên ngành nhằm bảo vệ lao động mùa vụ người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 7/1 công bố sẽ triển khai một đợt kiểm tra đặc biệt đối với các hộ nông, ngư nghiệp tuyển dụng lao động mùa vụ người nước ngoài, trong vòng từ ngày 8/1-31/3 năm nay.Đây là lần đầu tiên hai cơ quan này cùng tiến hành một đợt kiểm tra chung nhằm bảo vệ người lao động nước ngoài. Đợt kiểm tra sẽ được triển khai tập trung tại khu vực tuyển dụng nhiều lao động mùa vụ người nước ngoài hoặc những khu vực xảy ra những vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua.Bộ Tuyển dụng và lao động sẽ tập trung kiểm tra các hành vi như hành hung, cưỡng bức lao động, bắt nạt tại nơi làm việc, nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý hình sự hoặc áp dụng xử phạt hành chính. Trong khi đó, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tra về điều kiện ăn ở của người lao động, việc tuân thủ quy định pháp luật về nhân quyền, sau đó sẽ tiến hành xử phạt phù hợp tùy theo mức độ.Chính quyền các địa phương cũng tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền tới các chủ sử dụng lao động, kiểm tra về điều kiện nơi ở, việc thực hiện hướng dẫn dành cho lao động mùa vụ.Trong đợt kiểm tra này, Bộ Tư pháp và Bộ Tuyển dụng và lao động dự kiến sẽ tăng cường giám sát hành vi môi giới lao động mùa vụ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh hệ thống hỗ trợ tổng hợp liên ngành nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài, hiện đang có chiều hướng tăng, qua đó giám sát một cách hiệu quả với các đơn vị tuyển dụng lao động nước ngoài, bất kể tư cách cư trú.