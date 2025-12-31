Chỉ số KOSPI lần đầu cán mốc 4.600 điểm trong phiên ngày 7/1

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/1 ở mức 4.551,06 điểm, tăng 25,58 điểm (0,57%) so với phiên trước, tiếp tục phá vỡ kỷ lục ghi nhận một ngày trước (4.525,48 điểm).Trước đó, chỉ số này mở cửa ở mức 4.566,34 điểm, tăng 40,86 điểm (0,9%) so với phiên trước, có lúc còn lần đầu vượt ngưỡng 4.600 điểm. Tuy nhiên, sau đó mức tăng thu hẹp dần do áp lực chốt lời.Đà tăng điểm của chỉ số KOSPI cùng ngày được phân tích là nhờ tác động tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ, sau phát biểu lạc quan của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang về triển vọng chíp nhớ và việc Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Steven Miran bày tỏ quan điểm ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn 1% trong năm nay.Ngược lại, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 947,39 điểm, giảm 8,58 điểm (0,9%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD chốt phiên ở mức 1.445,8 won đổi 1 USD, tăng 0,3 won.