Lợi nhuận kinh doanh quý IV/2025 của Điện tử Samsung tăng hơn 200%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 8/1 công bố kết quả kinh doanh ước tính của quý IV/2025. Theo đó, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 20.000 tỷ won (13,8 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay), tăng 208,2% so với cùng kỳ năm trước đó.Đáng chú ý, đây là lợi nhận kinh doanh quý được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay của hãng. Con số này vượt qua kỷ lục lợi nhuận kinh doanh ghi nhận vào quý III/2018 là 17.570 tỷ won (12,1 tỷ USD).Bên cạnh đó, doanh thu quý IV của Điện tử Samsung cũng đạt mức kỷ lục mới với 93.000 tỷ won (64,2 tỷ USD), tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024, lần đầu tiên vượt mốc 90.000 tỷ won. Trước khi công bố kết quả sơ bộ, các công ty chứng khoán đã đưa ra dự báo cho doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của Điện tử Samsung lần lượt là 92.500 tỷ won (63,8 tỷ USD)và 19.600 tỷ won (13,5 tỷ USD).Mặc dù kết quả theo từng mảng chưa được công bố nhưng theo phân tích của các công ty chứng khoán, bộ phận Giải pháp thiết bị (Device Solutions - DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn của hãng dự kiến đạt lợi nhuận kinh doanh từ 16.000 tỷ-17.000 tỷ won.Các dự báo về lợi nhuận kinh doanh của các bộ phận khác bao gồm bộ phận Trải nghiệm di động (Mobile eXperience - MX) và bộ phận Mạng lưới (Networks) ước tính đạt khoảng 2.000 tỷ won, bộ phận Màn hình hiển thị (Display) khoảng 1.000 tỷ won, trong khi hai bộ phận kinh doanh khác về mảng Tivi và Đồ điện gia dụng được dự báo ghi nhận lỗ khoảng 100 tỷ won.