Hàn Quốc đặt mục tiêu ba huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2026

Đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt băng tốc độ, bi đá trên băng và trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc ngày 7/1 đã tập trung tại Làng vận động viên quốc gia ở huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong) vào ngày 7/1 để tham dự sự kiện "Media Day D-30" đánh dấu 30 ngày trước thềm Olympic mùa đông Milano-Cortina 2026. Toàn thể các vận động viên đã tuyên thệ quyết tâm gặt hái nhiều huy chương vàng hơn nữa, vượt qua kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cách đây 4 năm.Tham dự sự kiện có Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) Ryu Seung-min, Trưởng Làng vận động viên Kim Taek-soo, cùng Trưởng Đoàn thể thao Olympic mùa đông Lee Soo-kyung và các vận động viên.Năm nay, đoàn thể thao Hàn Quốc đặt mục tiêu giành trên ba huy chương vàng, nhiều hơn một huy chương vàng so với Thế vận hội Bắc Kinh. Trưởng đoàn Lee Soo-kyung giải thích đây là con số tối thiểu và được tính toán một cách thận trọng. Không chỉ các môn trên băng mà các bộ môn trên tuyết gần đây cũng có thành tích tốt, nên hy vọng số huy chương vàng có thể lên tới 4 chiếc.Trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp tục là niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Hàn Quốc. Cách đây 4 năm, đội tuyển đã giành được hai huy chương vàng cá nhân ở nội dung 1.500m nam và 1.500m nữ. Năm nay, đội tuyển đang đặt mục tiêu giành cả huy chương vàng ở các nội dung cá nhân lẫn đồng đội.Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026 sẽ diễn ra trong vòng 17 ngày, từ ngày 6-22/2 tại hai thành phố Milano và Cortina d'Ampezzo, Ý.Trong một tin liên quan, đài JTBC (Hàn Quốc) đã giành được quyền độc quyền phát sóng các kỳ Olympic cả mùa hè và mùa đông từ năm 2026-2032 cùng với Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup từ năm 2025-2030.