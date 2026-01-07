Giá gạo tại Hàn Quốc năm 2025 tăng hơn 17%

Photo : KBS News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 7/1 cho biết giá của các mặt hàng nông sản gồm gạo, xà lách, tỏi bóc vỏ và dâu tây tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá gạo đã giảm sau mùa thu hoạch nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn 17,8% so với năm 2025. Do đó, khi dự báo về lượng tiêu thụ gạo trong năm 2026 được công bố vào ngày 22/1, Bộ sẽ tái đánh giá tình hình cung cấp và thúc đẩy các biện pháp ổn định cung cầu.Chính phủ vào tháng 10/2025 đã công bố tách ly khỏi thị trường 100.000 tấn gạo để ổn định giá. Tuy nhiên, với tình hình giá gạo và kho dự trữ tư nhân gần đây, Chính phủ đang xem xét lại liệu có thực sự cần tách ly 40.000 đến 50.000 tấn gạo trong số đó ra khỏi thị trường hay không.Ngoài ra, tỷ lệ tỏi không bán được từ kho dự trữ năm 2025 trong quá trình chế biến thành tỏi bóc vỏ đã tăng lên, dẫn đến giá tỏi tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Chính phủ đã quyết định cung cấp thêm 2.000 tấn tỏi để dự trữ trong các thời kỳ tiêu thụ cao điểm như dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán để kiềm chế giá cả tăng cao.Đối với dâu tây, giá đã tăng 15,8% so với năm trước nhưng dự kiến sẽ ổn định vào giữa tháng 1 này khi nguồn cung tăng lên. Bên cạnh đó, giá trứng và giá thịt gà đã tăng lần lượt là 10,3% và 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự lây lan của dịch cúm gia cầm độc lực cao. Tuy nhiên, với quy mô tiêu hủy gà lấy trứng chỉ chiếm khoảng 6% tổng số gà chăn nuôi và số lượng gà lấy trứng dưới 6 tháng tuổi đang tăng lên, việc giá cả tăng được phân tích là không quá lo ngại.Bộ Nông lâm cho biết sẽ nhập khẩu thử nghiệm 2,24 triệu quả trứng từ Mỹ và mở rộng nhập khẩu 4.000 tấn sản phẩm trứng chế biến sẵn dành cho ngành bánh kẹo và sản xuất bánh mì, chuẩn bị cho tình huống nguồn cung cấp trứng không ổn định. Bộ cũng sẽ tổ chức cuộc họp với ngành thực phẩm vào ngày 22/1, đề nghị hợp tác để ổn định giá cả, đồng thời sẽ công bố các biện pháp ổn định cung cầu các sản phẩm thiết yếu cho dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán trong tháng này.